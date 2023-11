Nouveau jeu : Lethal Company

Lethal Company surfe sur la vague Phasmophobia en proposant un jeu d'horreur/SF pensé pour être joué en co-op. L'idée est simple : on est largué sur une lune hostile avec un équipement rudimentaire dans le but de faire les poubelles pour trouver des choses de valeur qu'on peut revendre à son employeur. Il faut arriver à revenir vivant et à temps à son vaisseau sinon il part sans vous. Les graphismes sont minimalistes et il y a un système radio bien conçu.C'est le jeu parfait pour Twitch et le jeu a rapidement grimpé dans le top 20 des jeux les plus diffusés. Plus il y a de gens qui regardent et plus il y a de gens qui achètent (l'effet "Among Us") donc le jeu est actuellement numéro un des ventes Steam (si on exclut le Steam Deck) un mois après sa sortie. Il se choppe à 10 euros en accès anticipé et est développé par Zeekerss. Il n'en est pas à son coup d'essai : il a développé des jeux Roblox ainsi que d'autres jeux d'horreur sur Steam