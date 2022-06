Nouveau jeu : Last Call BBS

Voilà plus de 10 ans que Zachtronics abreuve les PCistes en jeux intelligents et complexes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Zach Barth, le fondateur du studio et le concepteur et programmeur des jeux, a annoncé qu'il allait enseigner l'informatique à temps plein dans un lycée et qu'il allait probablement arrêter de sortir des jeux.Mais avant de nous quitter, il va lâcher un dernier jeu appelé Last Call BBS. C'est en fait une collection de huit jeux inspirés par des précédents jeux Zachtronics comme EXAPUNKS ou SHENZHEN I/O. Le tout est présenté via un faux OS sortant tout droit des années 90 et tisse une histoire sur les développeurs des jeux en question. Les jeux comportent même des fausses intros de faux groupes de pirates. Ca sortira le 5 juillet en accès anticipé