ACTU

Nouveau jeu : Horizon Hunters Gathering

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Apparemment il n'y a pas assez de jeux coop dans lequel les joueurs affrontent ensemble des monstres/machines/aliens. Apparemment il n'y a aussi pas assez de jeux-service. Et apparemment, le truc que les fans d'Horizon veulent à tout prix est une version cartoon de leur univers favori. Une série de mauvaises décisions a donc abouti au développement d'Horizon Hunters Gathering, un spin-off des jeux de Guerilla.

Ce sera un genre de Monster Hunter dans lequel trois joueurs coopèrent. Il y aura deux modes de jeu : Machine Incursion dans lequel on affronte des hordes de machines et Cauldron Descent qui est similaire aux raids de Destiny. Entre deux missions, les joueurs se retrouvent dans un village pour discuter, préparer la prochaine mission, améliorer leur matos et probablement claquer du pognon dans des micro-transactions. Le tout sortira sur PS5 et Steam à une date inconnue. Une beta est aussi prévue.  La fortnitisation du jeu vidéo est en marche.

