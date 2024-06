Nouveau ... jeu ? Dystopika

Tout le monde ne veut pas un city-builder surgavé de fonctionnalités et de trucs à gérer. Certains joueurs veulent juste construire une belle ville et il existe désormais tout un genre dédié à cela. Des jeux type Townscaper ou Dorfromantik permettent de construire sa ville à la cool.Il faut désormais ajouter Dystopika au genre. Développé par un type tout seul, le jeu permet de créer la ville cyberpunk de ses rêves/cauchemars puis de la regarder vivre sa vie. Il n'y a même pas vraiment de gameplay, juste un gros bac à sable. Vous pouvez choper la démo sur Steam et la version finale devrait sortir bientôt sur PC.