Nouveau jeu : Dream Cycle

Le nom de Toby Gard ne vous est sûrement pas inconnu. Au milieu des années 90, ce jeune anglais a participé à la création de Tomb Raider chez Core Design et de son héroïne Lara Croft, rapidement devenue l'icone qu'on connait. Toby quittera Core Design peu après la sortie du premier Tomb Raider et en 2004, il offrira aux possesseurs de Xbox Galleon , un titre dont Snoopers, s'il était encore de ce monde (il n'est pas mort, rassurez-vous, c'est juste que maintenant il fréquente les stars et ne se mèle plus aux petites gens comme nous), pourrait vous parler pendant des heures.On vous parle de Toby Gard, donc, parce que le trailer de son nouveau jeu a été montré durant le pré-show du Geoff Show d'hier soir. Ca s'appelle Dream Cycle , c'est développé par le studio Cathuria Games et édité par Raw Fury , et... on ne sait pas trop ce que c'est ? On nous parle d'un jeu d'action / aventure / exploration, avec des combats utilisant des armes de corps-à-corps, des flingues, ou de la magie, la vidéo semble montrer une alternance de phases de FPS et de TPS, et la description du jeu sur Steam évoque un "ever-growing platform for mystery and adventure" et un "Massive Computer-Generated Sandbox". Nous voilà bien avancés, mais on n'aura pas à attendre trop longtemps pour se faire une idée du produit puisque le jeu arrivera pas plus tard que le 7 septembre en early access.