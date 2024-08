Nouveau jeu : Deadlock

De temps à autre, Valve annonce un jeu. Et généralement on sort le champgne. Puis on le remet au frais plus tard en apprenant que ce n'est pas Half-Life 3. Puis le jeu sort. Et les gens y jouent. Le truc normal. Pour Deadlock, leur nouveau titre, on a du apprendre son existence car des milliers de gens jouaient à une version en développement. Et comme il n'y a pas de vrai NDA, The Verge a même publié une preview avant de se faire taper sur les doigts. Le NDA-mais-pas-trop a été levé et le jeu a désormais une page Steam qui ne dit absolument rien. Il y a près de 40 000 personnes qui y jouent (sur invitation uniquement) y compris tout plein d'influenceurs . Encore une fois toujours pour un jeu qui n'a pas été annoncé. Il n'y a même pas de screenshots officiels, de bande-annonce ou de communiqué de presse.Du coup Deadlock c'est quoi ? Globalement c'est un mix entre Team Fortress 2/Overwatch et DotA. C'est un TPS multi en 6 contre 6 dans lequel on doit défoncer les défense ennemies réparties sur 4 lignes. Comme dans un DotA, les joueurs contrôlent des héros qui s'affrontent mais il y a aussi tout plein de PNJs controlés par l'IA à buter. Il y a même des boss. Chaque héros a des armes/pouvoirs propres et il y a des tyroliennes pour aller rapidement d'un point à un autre de la carte. Graphiquement c'est assez moche mais c'est encore une alpha. Forcément, ça tourne bien sur Steam Deck . Voilà voilà.