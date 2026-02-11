ACTU
Nouveau jeu : Darkhaven
par CBL, email @CBL_Factor
Moonbeast Productions a été fondé il y a quelques années par trois anciens de Blizzard : Philip Shenk (lead character artist sur Diablo 2), Peter Hu (programmer/designer/lead sur Diablo 2) et Erich Schaefer designer, scénariste et directeur artistique de Diablo 1 puis projet lead sur Diablo 2. Après Blizzard, les trois compères se sont retrouvés chez Flagship Studios pour bosser sur un certain Hellgate London avant de partir chez Runic Games pour bosser sur Torchlight.
Vous ne serez donc pas totalement surpris d'apprendre que le premier jeu de Moonbest est un Diablo-like en vue isométrique appelé Darkhaven. La base semble assez classique : on crée un personnage, on tape sur tout le monde, on récupère du loot, on améliore son perso... Mais le premier changement est que son personnage n'est pas collé au sol : on peut sauter, grimper et nager. Plus important encore : le monde est généré de manière procédurale, est dynamique et destructible. Evidement il y aura du multi (coop et PvP) et ça sortira un jour sur PC. Un Kickstarter est prévu et la première vidéo montre une alpha assez avancée recouverte d'une couche de bloom comme à l'époque PS360.
