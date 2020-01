Nouveau jeu : Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Si vous suiviez le Club Dorothée, vous avez forcément du tomber sur un épisode d'Olive et Tom, un anime jap' qui rendait le foot nettement plus excitant que la normale tout en vivant dans un monde à part où les ligues de foot pour gamins sont des évènements mondiaux. Le nom jap est Captain Tsubasa et il a été adapté de nombreuses fois en jv dans les annés 90s mais aucun n'est arrivé en Occident.Bandai Namco veut changer les choses avec Captain Tsubasa: Rise of New Champions qui sortira chez nous cette année sur PC, Switch et PS4. Ce sera un jeu de foot arcade, un genre tristement laissé à l'abandon. Forcément il sera en cel-shading et permettra d'incarner les héros de l'anime et de sortir leur super-attaques. Il y aura un mode histoire et un mode versus aussi bien en local qu'en ligne. Le jeu proposera du japonais sous-titré et est développé par Tamsoft, studio célèbre pour des jeux nanardesques comme OneChanbara