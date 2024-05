Nouveau jeu, Burning Sword: Death Sun

Ce n’est pas souvent que l’on a l’occasion de parler d’un jeu développé en Thaïlande, plus précisément Bangkok où se trouve le studio de Nomadic Games . L’accès à l’Unreal Engine 5 donne un élan de créativité un peu partout, pour le meilleur et pour le pire. C’est trop tôt pour classer leur futur jeu Burning Sword: Death Sun , mais il faut reconnaître qu’il a des intentions au niveau du gameplay que l’on peut voir dans la bande-annonce qui ont l’air sympathique.Le titre se veut avant tout comme un hack 'n' slash mais dans la tradition wuxia , une expression pour parler de redresseur de torts. Là en l’occurrence, vous aurez des objectifs un peu plus personnels puisque vous incarnerez Zhāng Yì Xiàn, un maître d'épée de premier plan, qui cherchera vengeance auprès du puissant Gāo Tiān Qí, un gars vraiment pas cool puisqu’il est le chef d’une secte de démons. Forcément avec ce contexte, il est question de duels contre des maîtres en arts martiaux, et fera la part belle aux combats à l’épée.Nous n’avons pas de date de sortie précise, mis à part que Burning Sword: Death Sun devrait arriver si tout va bien en 2025 sur Steam.