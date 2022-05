Nouveau jeu : Air Twister

Yu Suzuki est une légende vivante de l'arcade. Ce concepteur de génie a imaginé, dirigé et/ou produit des titres cultes comme Out Run, After Burner ou Virtua Fighter pour le compte de Sega. C'est aussi le papa de Shenmue. Oui, rien que cela.Après être parti de Sega, il a fondé son propre studio Ys Net qui est connu pour Shenmue III . Le studio vient d'annoncer Air Twister et Yu est allé frapper à la porte d'Apple pour financer le jeu donc ce sera une exclu Apple Arcade (temporaire ?). Air Twister est un retour aux sources pour Yu vu qu'il s'agit d'un jeu de tir sur rails qui rappelle fortement un de ses premiers succès, Space Harrier. Mais alors que Space Harrier ne permettait que de tirer devant soit, Air Twister permet de vérouiller plusieurs cibles à l'écran à la Rez/Panzer Dragoon.On y incarne la Princess Arch qui tente de protéger sa planète d'envahisseurs belliqueux dans 12 niveaux. Si vous vous dites que le tout a l'air bizarre, rappelez-vous que dans Space Harrier on dégommait des têtes flottantes, des champignons géants et des mammouths-cyclopes. La bande-son aux faux airs de Queen a été composée par Valensia. Air Twister sortira le 24 sur les iMachins et sera jouable aussi bien à la manette qu'à l'écran tactile.