Nouveau jeu : 5D Chess With Multiverse Time Travel

Aux US, "4D Chess" est une expression souvent moqueuse designant le fait que des actions qui peuvent paraitre stupides, insignifiantes ou à contre-sens permettront en fait de gagner sur le long terme. Il n'y a rien de stupide ou d'insignifiant avec 5D Chess With Multiverse Time Travel. Le jeu de Conor Petersen et Thunkspace prend les trois dimensions d'un jeu d'échecs classique (ou plutôt les deux dimensions mais passons) et permet d'utiliser la quatrième dimension pour renvoyer des pièces dans le passé ce qui crée ensuite des dimensions parallèles où le déroulement des parties est différent.Dit comme cela, 5D Chess semble un jeu compliqué. En réalité, c'est pire car les mouvements temporels sont aussi liés aux mouvements en 2D des pièces à tel point qu'il faut un tuto de 16 minutes pour expliquer le tout et qu'il est possible faire un triple échec et mat dans trois dimensions diférentes . Mais si vous mangez du Zachtronics au petit déjeuner, 5D Chess est probablement fait pour vous. Il coûte une dizaine d'euros sur Steam et se joue aussi bien contre l'IA qu'en ligne