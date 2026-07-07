ACTU
Nouveau jeu : These Starless Skies
par Buck Rogers, email
Présenté à travers une première bande-annonce, These Starless Skies, développé par le studio australien Wayward Astronaut, est un jeu d'aventure en point'n click à l'esthétique pixel art qui raconte l'histoire d'une équipe dysfonctionnelle de scientifiques envoyée étudier une mystérieuse planète verrouillée gravitationnellement. Entre exploration, énigmes et tensions psychologiques, le titre nous promet un récit où les conflits humains sembleront aussi dangereux que les secrets de ce monde extraterrestre.
Le studio est pour le moment largement inconnu, mais il bénéficie déjà d'un soutien institutionnel. Le projet a obtenu un financement de 90 000 dollars australiens de Screen Australia, l'organisme national de soutien à l'industrie audiovisuelle et vidéoludique, ainsi qu'une aide de Screenwest, dédiée aux productions de l'Australie-Occidentale. Eux aussi on dû être intrigué par l’ atmosphère de These Starless Skies.
Pour le reste, le mystère demeure, car la bande-annonce préfère installer une ambiance pesante plutôt que dévoiler son gameplay en détail, laissant entrevoir un mélange d'exploration dans des environnements en 2,5D, de dialogues et d'énigmes dans un univers de science-fiction mélancolique. Une approche qui suit la tendance indé du moment, à savoir l’importance de la narration, tout en affichant une identité visuelle particulièrement soignée.
Il faudra néanmoins s'armer de patience car à l'heure actuelle, sur Steam le titre ne possède toujours pas de date de sortie. Quoi qu’il en soit, ce premier voyage dans les ténèbres de l'espace aura déjà réussi à titiller notre curiosité.
Le studio est pour le moment largement inconnu, mais il bénéficie déjà d'un soutien institutionnel. Le projet a obtenu un financement de 90 000 dollars australiens de Screen Australia, l'organisme national de soutien à l'industrie audiovisuelle et vidéoludique, ainsi qu'une aide de Screenwest, dédiée aux productions de l'Australie-Occidentale. Eux aussi on dû être intrigué par l’ atmosphère de These Starless Skies.
Pour le reste, le mystère demeure, car la bande-annonce préfère installer une ambiance pesante plutôt que dévoiler son gameplay en détail, laissant entrevoir un mélange d'exploration dans des environnements en 2,5D, de dialogues et d'énigmes dans un univers de science-fiction mélancolique. Une approche qui suit la tendance indé du moment, à savoir l’importance de la narration, tout en affichant une identité visuelle particulièrement soignée.
Il faudra néanmoins s'armer de patience car à l'heure actuelle, sur Steam le titre ne possède toujours pas de date de sortie. Quoi qu’il en soit, ce premier voyage dans les ténèbres de l'espace aura déjà réussi à titiller notre curiosité.