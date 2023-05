Nouveau FPS pour vieux : HROT

Bon, il n'est pas si nouveau que ça puisque ça fait des années qu'il fait sa petite vie en early access, mais comme la version 1.0 vient de sortir et qu'on n'en a jamais parlé avant, on va faire comme s'il était nouveau. HROT , donc, est un FPS à l'ancienne développé par une seul personne, Spytihněv , qui a visiblement beaucoup trop de temps à perdre : plutôt que d'utiliser l'Unreal Engine ou Unity (ça serait vulgaire), il a carrément développé son propre moteur 3D en Pascal avant de coller un jeu dessus. Le résultat est un FPS soviet-punk en 50 nuances de marron qui a de quoi tenir la dragée haute à Quake, avec un level design qui tient plutôt de l'école Build Engine, les niveaux étant plus réalistes et moins abstraits (et surtout beaucoup plus interactifs) que ce que proposait id Software Ca ne coûte pas cher , ça tourne évidemment sur une calculatrice de poche et même sur Steam Deck, et ça devrait vous donner de quoi vous faire un petit fix de FPS rétro pendant quelques heures si vous êtes en manque.