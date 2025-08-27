ACTU
No Man's Starfield
La dernière mise à jour pour No Man's Sky est sortie cette après-midi et se nomme Voyagers. Elle est comme toujours gratuite et apporte encore une tonne de choses et en particulier la possibilité de créer votre vaisseau à partir de centaines de modules. SI cela vous rappelle quelque chose, c'est qu'effectivement, ça ressemble à s'y méprendre au système de Starfield.
Il ressort des premiers retours que la maniabilité de l'éditeur de vaisseau est plus intuitive (pouvait-elle être pire ?) mais on se retrouve avec les mêmes listes de pièces sans fin et, en hommage sûrement, avec une palanquée de bugs (perso qui s'enfonce dans sa chaise et passe à travers le vaisseau, rampes qui ne s'ouvrent plus si on en installe deux sur le même vaisseau...).
La bonne nouvelle c'est que contrairement à Bethesda, Hello Games sortira autant de patches que nécessaire, possiblement dès ce soir et pendant les prochains jours pour corriger tout celà.
Il ressort des premiers retours que la maniabilité de l'éditeur de vaisseau est plus intuitive (pouvait-elle être pire ?) mais on se retrouve avec les mêmes listes de pièces sans fin et, en hommage sûrement, avec une palanquée de bugs (perso qui s'enfonce dans sa chaise et passe à travers le vaisseau, rampes qui ne s'ouvrent plus si on en installe deux sur le même vaisseau...).
La bonne nouvelle c'est que contrairement à Bethesda, Hello Games sortira autant de patches que nécessaire, possiblement dès ce soir et pendant les prochains jours pour corriger tout celà.