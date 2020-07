No Man's Space Hulk

Dans un mois, No Man's Sky fêtera ses 4 ans et que de chemin parcouru ! On est passé d'un jeu d'exploration solo un peu vide à un bac à sable multi super riche et jouable en VR. Et Hello Games continue de lâcher des mises à jour. La nouvelle s'appelle Désolation et propose d'explorer des vaisseaux abandonnés mais remplis de dangers à base d'aliens et de tourelles de défense zélées. NMS oblige, tout est généré de manière procédurale et chaque vaisseau dispose même d'une histoire pour comprendre ce qui est arrivé à l'équipage. Comme d'habitude, non seulement c'est gratuit mais en plus le jeu est à moitié prix pendant quelques jours.