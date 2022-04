Les devs de chez Hello Games , toujours solidement enchainés à leurs bureaux, viennent de sortir encore une grosse mise à jour de contenu pour No Man's Sky . Baptisée Outlaws, celle-ci rajoute de nouveaux vaisseaux (plutôt jolis d'ailleurs), de nouvelles missions pas forcément tout à fait légales comme le suggère le titre de cette update, la possibilité de recruter des pilotes IA pour avoir un peu de compagnie, des combats atmosphériques, et j'en passe