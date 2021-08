No Man's Sky souffle sa cinquième bougie

Entre autres anniversaires notables aujourd'hui, il y a les cinq ans de la sortie de No Man's Sky , comme nous le rappelle Hello Games avec cette petite vidéo retraçant l'évolution du jeu. Sorti dans un état assez déplorable et à quelques années-lumière de ce qu'en attendaient les joueurs en pleine overdose de hype, le jeu d'exploration spatial à réussi à redresser la barre comme peu d'autres l'ont fait avant lui, enchainant les mises à jour de contenu qui ont fini par complètement transformer l'expérience. Certes, il faut toujours grinder comme un perdu pour absolument tout, mais il y a maintenant beaucoup de choses à faire dans cette univers pour justifier ce grind intense.Sean Murray et sa bande ne semblent toutefois toujours pas vouloir passer à autre chose, puisque la vidéo se conclut par un petit teaser pour la prochaine extension, Frontiers, qui devrait arriver très bientôt.