No Man's Sky sort les armes

Cela va faire six ans cette année que No Man's Sky est sorti et Hello Games ne semble pas décidé à passer à autre chose : l'update 3.8 "Sentinel" pour le jeu d'exploration spatiale vient d'arriver et rajoute comme d'habitude une quantité astronomique de nouvelles features , cette fois-ci plutôt orientées sur la bagarre. Au rayon de la technique, on notera l'ajout du FSR d'AMD, du DLAA Nvidia, et un support officiel du Steam Deck qui tirera parti de l'écran tactile de la bête (chose que l'on pourra aussi sûrement attendre de la version Switch) et qui du coup rendra peut-être la navigation dans les menus un peu moins pénible.