Nintendo embauche pour sa prochaine console

La Nintendo Switch va bien. Il est même bon de préciser que pour une console sortie en mars 2017, se vendre comme elle se vend actuellement, ça lui donne une très belle place dans l'histoire des consoles de jeux vidéo. Faut dire que du haut de ses 122,55 millions d'exemplaires (au 31 décembre 2022), elle peut même tenter de dépasser la Nintendo DS (154,02 millions) et la PlayStation 2 (155 millions), si les jeux suivent derrière.Et justement, ils suivent bien et si on regarde les chiffres (toujours au 31 décembre 2022), on voit 52 millions d'unités pour Mario Kart 8 Deluxe , 41,59 millions pour Animal Crossing: New Horizons et 30,44 pour Super Smash Bros. Ultimate , pour ne parler que du trio de tête. C'est limite indecent. Alors quand on parle de la suite, la direction de Nintendo reste toujours un peu évasive. Avec des chiffres pareils, on va dire qu'il est logique de ne pas être pressé de tourner la page. Sauf que !Une annonce vient de débarquer sur le site de NERD (Nintendo European Research & Development), la branche parisienne de Nintendo, spécialisée dans les trucs de nerd, à base d'optimisation de matériels, etc. ou même, la construction des minis consoles NES et Super Nintendo. Cette annonce est disponible par ici , pour un poste de EMULATION ENGINEER RESEARCH & DEVELOPMENT ENGINEER (M/F). Jusque là, rien de foufou, sauf que dans l'annonce, nous voyons ceci :De ce qui faut comprendre : une personne pouvant gérer le hardware faisant tourner des jeux Switch sur la prochaine console, parce qu'il faudrait pas déconner non plus. Honnêtement, on va lui souhaiter bon courage, mais c'est plutôt encourageant, surtout que les dernières rumeurs sur ce sujet font état de quelques soucis techniques (on pourra en parler dans les commentaires).