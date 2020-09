Nintendo Direct Mini et deux Monster Hunter

Monster Hunter Rise

Le Nintendo Direct en entier

Tandis que Microsoft et Sony se battent sur le terrain du crédit et des jeux à 80 balles, Nintendo débarque avec un petit Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d’une quinzaine de minutes, afin de faire grossir un peu le calendrier de la Switch . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nintendo avait deux énormes cartouches dans le chargeur, avec deux nouveaux épisodes de Monster Hunter.Aucune fuite, et pourtant, pour un jeu de cette renommée, ça aurait pu. Mais non, Capcom et Nintendo ont travaillé encore une fois dans le feutré afin de nous présenter un tout nouvel épisode de cette série désormais mondialement connue depuis 2004, mais aussi parce que Monster Hunter: World a très largement les 15 millions de ventes, sur une série qui compte déjà 61 millions d’unités vendues. Bref, cette fois-ci, il sera question d’aller chasser aux alentours du village de Kamura. Et Capcom nous l’assure, la carte proposée pour ce nouvel épisode exclusif sur Switch, se traversera sans aucun temps de chargement. Une excellente nouvelle, puisque la formule de World a plutôt bien fonctionnée. Cependant, il faudra patienter encore un peu, Monster Hunter Rise étant attendu pour le 26 mars 2021.Un peu connue mais néanmoins intéressant, le spin-off sorti en premier sur 3DS puis décliné sur mobile revient donc avec une suite, pour l’instant encore en développement. Là, le prisme est totalement différent, puisqu’il ne s’agira pas de taper des monstres avec une énorme épée, mais plutôt de faire copain avec eux, afin de se battre contre d’autres. Le premier était chouette, même s’il était peut-être un peu trop bavard. Reste que cette suite est attendue pour l’été 2021 sur Switch.Tout est dans le titre non ? Nintendo s'est dit qu'un Mini Direct n'était pas assez, donc un Monster Hunter Direct est apparu, afin de détailler un peu plus ces deux titres.On était plutôt bien parti quand soudain, la suite de Fitness Boxing débarque. Une suite qui aurait pu tout aussi bien être un DLC, tant les différences ne sont pas flagrantes. Surtout qu’avec Ring Fit Adventure à côté, ce Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise fait pâle figure. Dans les détails, cette suite ajoute trois nouveaux coachs, que l’on pourra semi draguer (oui, il y a une histoire de lien d’amitié…), un mode deux joueurs, de nouveaux exercices, etc… et même la possibilité de transférer sa sauvegarde de Fitness Boxing. C’est prévu un peu avant l’arrivée des sapins, donc le 4 décembre sur Switch.Grosse série là aussi, même si un peu moins connu qu’un Final Fantasy Tactics. Cette fois-ci, les personnages sont modélisés en 3D, ce qui rend un peu plus lisible et joli l’action en cours de ce jeu très coloré. Honnêtement, je connais assez peu la série, donc je vous conseille vivement de regarder la vidéo. Et puis, il y a le temps, puisque Disgaea 6 est fixé pour l’été 2021. Pour patienter Disgaea 5 Complete sera jouable en version complète, via l’eShop du du 23 septembre à 10:00 au 29 septembre à 23:59, à condition d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online.Déjà présent dans un Direct de juin 2019 (on nous la fait pas), Empire of Sin arrive sur Switch avec un peu de retard. Prévu pour l’automne, il faudra patienter jusqu’au 1er décembre pour se procurer ce petit jeu de stratégie au temps du Chicago de la Prohibition.Déjà pas bien beau sur les autres supports, l’arrivée de Sniper Elite 4 sur Switch ne fera pas élever le niveau de graphisme. Pourtant, tuer des Nazis sera toujours aussi plaisant et rien que pour le fait de pouvoir le faire partout, Sniper Elite 4 mérite votre attention. Il arrivera pour fêter la fin d’année, sans date précise.Passons rapidement les prochains jeux, parce qu’ils sont disponibles un peu partout ailleurs, à comment par The Long Dark, ce jeu de survie et d’exploration dans la neige, qui sera parfait pour vos longues soirées d’hiver, même s’il est disponible dès maintenant sur l’eShop. Tout comme PGA Tour 2K21 qui lui, est aussi disponible dès à présent en téléchargement, tout en se faisant emboiter pour le 25 septembre. Par contre, il va falloir arrêter là : c’est supra moche. Contrairement à Hades, ce petit dungeon-crawler à la sauce grecque, qui fait de jolies choses avec cette direction artistique maîtrisée et un gameplay bien sympa. Pareil que les autres, c’est disponible maintenant sur l’eShop.Maintenant, buvons un grand verre d’eau, prenons-nous la tête dans les mains (mais sans toucher votre masque), et espérons juste que la date de sortie, 26 mars 2021, laisse assez de temps à Balan Wonderworld pour se trouver un moteur graphique. Pourtant, Square Enix a laissé carte blanche à Yûji Naka et Naoto Ôshima, les créateurs de Sonic, pour nous plonger dans un nouvel univers, mais on ne peut que constater que ce n’est pas bien beau.Heureusement, Rune Factory 5 est là pour relever le niveau ! On prend les fondamentaux du JRGP : un dessin manga, un jeune homme ou une jeune femme amnésique et une quête tout bête, celle d’être le ranger d’un village nommé Rigbarth. Protection du village contre de vilains monstres, mais aussi jardinage, concours de pêche et festivals, tout est là pour nous faire passer du bon temps, quitte à trouver l’amour et finir marier. Parce que c’est ça Rune Factory, un énorme fourretout plutôt agréable à jouer, d’autant que ce 5ème opus est plutôt joli. C’est prévu pour l’année 2021.Enfin, la cerise sur le gâteau, Moon Studios sort enfin Ori and the Will of the Wisps, suite de l’excellent Ori and the Blind Forest, dès aujourd’hui sur l’eShop de la Switch. Reste tout de même à voir si cette version tourne correctement sur une Switch non dockée. Pour rappel, il avait connu une sortie un peu chaotique sur Xbox One et PC en mars dernier, avec des chutes de framerate et des freezes assez pénibles, heureusement corrigés très rapidement. On espère juste que Moon Studios ait pris le temps de peaufiner l’optimisation sur Switch.