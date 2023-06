ACTU Niantic tacle tôt CBL il y a 46 min par email @CBL_Factor

Niantic, la compagnie derrière Pokémon Go, ne semble toujours pas comprendre que le succès de Pokémon Go ne vient pas de l'aspect Go mais de l'aspect Pokémon. Elle enchaîne donc les bides. Après Catan: World Explorers, c'est au tour de NBA All-World de fermer ses portes. Sorti en janvier, le Pokémon Go à la sauce NBA n'a même pas encore passé la barre du million de téléchargements... Niantic abandonne aussi le projet Marvel World of Heroes, va fermer son studio à Los Angeles et va licencier 230 personnes soit 25% de son personnel. Par contre le studio poursuit le développement de Monster Hunter Now.