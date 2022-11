NFS Unbound se donne des ailes

À moins de deux semaines de la sortie du jeu, toujours prévue pour le 2 décembre, Electronic Arts et Criterion se décident à nous montrer à quoi ressemble le gameplay de leur Need for Speed Unbound . Le déluge d'effets visuels divers dont on peine toujours à s'expliquer la présence ne parvient pas à donner la moindre patate à cette vidéo, et tout ça a l'air dramatiquement mou, encore plus que les derniers épisodes de la série pourtant déjà pas bien ébouriffants.On ne va donc pas attendre grand chose de ce NFS Unbound, qui ne parviendra sûrement pas à redonner ses lettres de noblesse à cette série jadis mythique, et on regrette que Criterion se soit contenté de rester dans le domaine du tuning urbain chiant plutôt que nous proposer un épisode plus proche de ceux d'il y a 25 ans - ou sans aller chercher aussi loin, de l'excellentissime Hot Pursuit de 2010.