New Pokémon Snap ou les vacances à la maison

Annoncé le 17 juin dernier et sans nouvelle depuis, New Pokémon Snap revient tranquillement dans une vidéo qui sent bon les vacances qu’on aura pas, mais aussi avec une date. La suite de ce jeu de safari photos spécial Pokémon sera disponible partout dans le monde dès le 30 avril prochain sur Switch Pokémon Snap sera donc de la fête des 25 ans de la licence Pokémon , ce qui semble assez normal vu l’amour que les fans portent pour l’épisode Nintendo 64 sorti en 1999. Pour cette version Switch, on ne change pas une équipe gagne, et il sera donc question de prendre en photo les pokémons vivants dans différents écosystèmes, comme la forêt, l’océan, le désert, etc. Bref, une belle balade dont on a tous et toutes besoin en ce moment !Et comme dans n’importe quel jeu Pokémon, il y a aura un professeur, Miroir ici, qui nous demandera d’étudier ces fameuses bestioles sur l'archipel de Lentis afin de remplir un Photodex Pokémon. Tout devra se faire sans combat, juste avec l’amour de la nature, même si on pourra se servir d'appâts comme des Pommes Tendres. Ensuite, le professeur nous donnera une note, parce qu’il ne faut pas non plus déconner : une photo floue, mal cadrée ou sans pokémon, ça ne vaut pas grand chose.