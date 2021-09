Netflix investit dans le JV

Le principal ennemi de Netflix c'est les jeux vidéo : le temps que vous passez à jouer est du temps en moins à regarder Netflix . Mais Netflix s'est dit qu'ils pouvaient utiliser les JV comme Cheval de Troie pour promouvoir son contenu. Ainsi sont nés les jeux Stranger Things. Puis Netflix s'est dit qu'ils pouvaient utiliser inclure les jeux en question dans son abonnement afin d'inciter les gens à passer à la caisse. Les jeux en question sont donc désormais accessible via l'appli mobile Netflix version Android. Ou presque. L'appli Netflix redirige vers Google Play pour télécharger ses jeux et il faut entrer ses identifiants Netflix pour y jouer. Neflix a choisi la Pologne pour lancer le tout ce qu'on appelle "la stratégie 39-45" mais les jeux sont désormais dispo aussi en Italie et en Espagne. Des jeux pour casus appelés Shooting Hoops, Teeter (Up) et Card Blast ont rejoint les deux jeux Stranger Things.Netflix a aussi commandé un jeu Kate (un John Wick-like avec Ramona Flowers) à Ludic Studios. Le résultat s'appelle Kate: Collateral Damage et sortira sur Steam le 22 octobre. Il s'agit d'un rogue-like. Mais la grosse nouvelle est que Netflix a racheté Night School Studio, les auteurs d'Oxenfree et Afterparty. Ils bossent actuellement sur Oxenfree 2: Lost Signals