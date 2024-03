NetEase présente Marvel Rivals

Secret de polichinelle qui a fuité ici et là, Marvel Rivals se montre enfin ! Et comme on s’en doutait, NetEase prend la place qu’Overwatch 2 a bien du mal à occuper, avec un Arena Shooter à la sauce Marvel.Les bases seront simples, puisqu’il s’agira de combat en 6 Vs 6, en jouant avec Iron Man, Hulk, Spider-Man, Dr Strange, ou encore Luna Snow, Rocket Raccoon, Peni Parker et Scarlet Witch. La liste est assez longue et on retrouve évidemment beaucoup de personnages connus. Côté histoire, on n’est franchement pas dans ce qu’on a fait de mieux, mais on fera avec : Dr. Fatalis a affronté son lui de l’an 2099 et cela a créé un bordel en mode multivers. Voilà. C’est donc l’occasion de se fritter joyeusement dans Asgard et Tokyo 2099, pour le moment.Pour le reste, on retrouve aussi la classique progression de personnage mode de saison, avec des trucs à débloquer ici et là, et probablement de la monnaie in game à acheter avec de l’argent réel. Notons qu'il n'y a pas de date de sortie pour le moment, mais qu'une phase d’alpha est déjà prévue pour le mois de mai sur PC ( voir le site officiel ). Ce sera l'occasion de voir ce que cela donne, même si à première vue, ça a l’air générique comme tout. Mais bon, c’est free-to-play, donc ça ne coûte rien (normalement) d’essayer.