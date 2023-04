ACTU NetEase Games jette l'ancre CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

NetEase continue son ascension en occident en ouvrant un nouveau studio : Anchor Point Studios. Il sera basé à Barcelone avec une antenne à Seattle et fonctionnera en hybride télétravail/présentiel. A sa tête on trouve Paul Ehreth, lead designer sur Control. Il sera épaulé par des anciens d'Halo series, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 et The Division et comptera à terme 100 personnes. Forcément tout ce petit monde fera des jeux d'action-aventure sur PC et consoles. Anchor Point Studios rejoint Rebel Wolves, Quantic Dream, Nagoshi Studio, Jackalope Games, Grasshopper Manufacture et SkyBox Labs.