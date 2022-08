NetEase fait le plein d'émotions

La rumeur courait depuis quelques mois mais c'est désormais officiel : le géant chinois NetEase vient de s'offrir Quantic Dream pour un montant inconnu. NetEase avait déjà acheté des parts du studio en 2019 . Pendant un temps, Quantic Dream a considéré entrer en bourse mais il faut croire que NetEase a fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser.L'annonce a été faite chez ces vendus de VentureBeat histoire que Cage et Fondaumière puissent expliquer qu'il n'y a aucun problème de toxicité et de sexisme dans le studio. La preuve : ils ont des employés femmes et des membres de la communauté LGTBQ.