NEO: The Streaming Season Ends With You

Plus de 70 jeux dans pas moins de 80h de programme, c'est ce qu'on vous a proposé tout au long de cette saison 2020-2021 dans nos streams hebdomadaires. Du AAA au petit indé en passant par le line-up de sortie de la PS5, on a essayé de vous faire découvrir sur notre chaîne Twitch des nouveautés (et de vous faire rire à nos mauvaises blagues et nos moments de rage sur certains jeux, aussi...). Si on sera évidemment de retour à la rentrée, on ne pouvait pas partir siroter du jus de bambou sur la plage sans vous faire glisser un mot à propos des replays de toutes nos sessions live qui sont disponibles sur notre page YouTube , (y compris l'ultime numéro consacré à NEO: The World Ends With You ).D'ailleurs on vous laisse découvrir ou redécouvrir ce stream sur la version PS4 ci-dessous. Pour le reste, si vous ne nous suivez pas déjà, on vous invite à suivre notre chaîne Twitch ou notre compte Twitter pour ne rien rater de nos prochaines sessions ! On vous rappelle aussi que Factornews est affilié Twitch et vous pouvez nous offrir vos abonnements Prime, ce qui fait non-seulement très plaisir, mais contribue à faire vivre le site. Enfin, nous sommes également ouverts à toute proposition. Envie de voir un jeu particulier ou un nouveau format en septembre ? Faites-nous le savoir en commentaire.