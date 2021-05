Necromunda: Hired Guns saura-t-il chasser sans son chien

On évite de trop parler de Necromunda: Hired Guns , parce que vu le nombre de membres de la FactorCorp qui bossent pour Streum On Studio , on craint que vous finissiez par nous prendre pour leur organe de communication officiel, bien loin de l'indépendance 5/5 qui nous caractérise. Mais d'un autre côté, comment ne pas être légitimement emballé devant ce qui ressemble au résultat d'une nuit d'amour passionnée entre Doom 2016 et le regretté Prey 2 ?Et comment ne pas s'emballer encore plus devant la dernière vidéo qui nous présente le chien qui accompagnera le héros du jeu dans ses aventures ? Bien sûr, univers Warhammer 40K oblige, celui-ci tient plus du pitbull du Sheitan que du gentil labrador, mais sous ses crocs acérés et ses papattes bioniques, on est persuadé qu'il reste malgré tout un very good boy.