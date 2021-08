NBA 2K22, du gameplay et de la sueur

Avec une saison NBA 2021-2022 qui débutera le 19 octobre prochain avec un opening night qui promet du lourd, avec un Bucks Vs. Nets et un Lakers Vs. Warriors pour commencer, il est maintenant temps pour 2K Sports et Visual Concepts d'enclencher le mode rouleau compresseur avec la communication autour de NBA 2K22 . On y retrouve donc la fameuse vidéo de gameplay, ou plutôt la vidéo de "regardez comme c'est beau".Toujours sans réelle concurrence, NBA 2K22 sera disponible dès le 10 septembre sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series, Switch et PC, toujours avec cette différence de graphismes. Concrètement, ce sera magnifique sur consoles nouvelle génération. Pour le reste, ce sera comme en 2020. Reste que cet épisode devra encore une fois tenter de se réinventer, chose compliquée quand la concurrence est absente et quand un système de microtransactions fonctionnne du tonnerre...