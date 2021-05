Monster Hunter Digital Event du 26/05 : le gros résumé

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

On commence à en avoir l'habitude, Capcom fait ses petits rendez-vous en solo pour sa série de chasse de gros monstre, et cela n'a pas loupé avec le Monster Hunter Digital Event d'aujourd'hui. Au menu du jour : Monster Hunter Rise évidemment, mais aussi Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin . Et pas une seule cartouche de plus, à part tout de même une petit feuille de route pour tenir jusqu'à septembre.Rien de bien neuf pour Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, qui s'envole vers sa sortie prévue le 9 juillet prochain, avec une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, ce jeu sera disponible sur Switch, mais aussi sur PC via Steam. Cette nouvelle vidéo nous en apprend un peu plus sur le scénario, ou plutôt sur les personnages et toute le lore de cette série encore très jeune. Capcom a aussi dévoilé un peu le système d'amélioration de bestioles, avec les Monsties. Ces derniers sont des petits oeufs que l'on devra trouver (voler en fait) à d'autres monstres. Et évidemment, plus le monstre est fort, plus les Monsties seront précieux. Ensuite, pas question de les manger ! Il faudra faire éclore les oeufs, s'occuper de ces nouveaux compagnons, les entrainner, etc.Comme attendue, la mise à jour 3.0 de MH Rise débarque avec son lot de nouveautés, dont une nouvelle fin pour le scénario. On y découvre qu'un Valstrax écarlate viendra nous mettre quelques roustes, ainsi qu'un Zinogre supérieur un peu trop électrique. Evidemment, il faudra passer sur le corps de ces deux bestioles avant d'atteindre la nouvelle fin du jeu, ce qui ne se fera pas si simplement.Il faudra aussi compter sur pas mal de nouvelles quêtes avec du Rathalos supérieur, Diablos supérieur et Zinogre supérieur, mais aussi de nouvelles armes et armures, ainsi que tout un tas de nouvelles compétences. De quoi faire le foufou seul ou en multi pendant encore de longues heures ! Evidemment, il faudra aussi compter sur pas mal d'options cosmétiques, malheureusement payantes. Cependant, Capcom rassure en dévoilant une belle feuille de route mentionnant par exemple les collaborations, à commencer par celle donnant une armure de Tsukino à votre Palico, armure provenant de de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Pour le reste, il faudra attendre la mise à jour 3.2 en juillet, puis la 3.3 au mois d'août, avant de probablement enchainer comme ça toute l'année.L'autre bonne nouvelle, c'est que cette mise à jour est totalement gratuite, tout en étant disponible à 2h du matin dès demain.Et voici une plus grosse vidéo, avec bien plus de détails pour les deux jeux.