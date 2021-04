Monsieur Assassine, Madame Trucide

Vous connaissez probablement tous la série des Monsieur Madame, livres pour enfants avec des titres rigolos comme "Madame Oui" et "Monsieur Non". Profond. Aussi profond qu'un scénario d'un jeu Assassin's Creed en fait.C'est ce qu'a du se dire Ubisoft quand ils ont décidé d'adapter la série de jeux vidéos aux livres de Hachette. Ainsi vous pourrez dès maintenant acheter " Monsieur Ezio " et " Madame Kassandra " à vos charmantes têtes blondes afin de leur apprendre l'art subtile du "planté de couteau dans la gorge" ou bien le fameux "coup de masse dans la tronche" et ce dès leur plus jeune âge. Indémodable et pour toute la famille.