Mixtape jouera sa compilation de souvenirs en 2025

Le studio Beethoven and Dinosaur qui avait développé le réussi The Artful Escape , revient pour un nouveau jeu, Mixtape . C’est la dernière soirée au lycée, et grâce à une compilation qui contient des titres de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, pour ne citer qu’eux, vous aller pouvoir à trois revivre vos souvenirs, dans une ambiance où la nostalgie sera au rendez-vous.Avec des graphismes colorés, et un travail visuel sur un style d’animation un peu comics, les activités seront diverses et variées, comme faire le mur, s’exercer au skate, vous amuser en faisant la fête, ou essayer... de fuir la police. Le jeu qui ne se prend clairement pas au sérieux devrait débouler en 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, et day one dans le Xbox Game Pass.