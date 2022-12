Midnight Suns : le lanceur 2KC

On ne le dira jamais assez : les lanceurs c'est la plaie. Bethesda a compris la leçon et a abandonné le sien mais cette initiative est loin de faire l'unanimité. Take-Two Interactive par exemple n'a rien de moins que deux lanceurs : un pour ceux du label Rockstar et un pour ceux du label 2K. En plus d'être inutile, ce dernier est une belle saloperie qu'il faut désactiver pour pouvoir jouer aux Bioshock sur Steam Deck Le 2K Launcher vient aussi faire coucou quand vous lancez Marvel’s Midnight Suns et selon RPS , non seulement il flingue les perf' mais en plus il cause des saccades. Heureusement il est désactivable mais on se demande bien pourquoi il met autant la zone.