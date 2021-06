Microsoft programme en Swift

Si je vous dis Kim Swift, vous pensez automatiquement à Portal . Ou vous devriez. Le jeu de Valve a créé un genre à lui tout seul et a transformé une génération de joueurs en fétichistes du cube. Après Valve, Kim est passé chez Airtight Games où elle a développé Quantum Conundrum , la suite spirituelle de Portal. Puis elle a fait un saut chez Amazon et quelques années chez EA avant d'aterrir fin 2019 chez Stadia.Elle a mis les voiles en mai après que Stadia a fermé la division Stadia Games & Entertainment et elle vient d'être embauchée par Microsoft en tant Senior Director Of Cloud Gaming dans la division Xbox Games Studios Publishing. Son boulot sera le même qu'à Stadia : bosser avec des studios tiers pour les aider à créer des jeux pensés pour le Cloud Gaming. Et le premier studio en question n'est autre que Kojima Productions, Hideo Kojima voulant faire un jeu de ce genre depuis un bail . C'est une nouvelle direction pour Xbox Cloud Gaming (le nom officiel du Project xCloud) : jusqu'à présent le service était pensé pour délivrer des jeux Xbox existant et n'avait pas de jeu purement cloud.