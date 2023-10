Metropolis 1998, Cities Scanlines

Les grosses productions vidéoludiques sont forcément avec le temps de plus en plus exigeantes avec leurs configurations recommandées. Seulement on est bien placé sur Factor pour savoir qu’on peut s’amuser un nombre incalculable d’heures sur un jeu indépendant bien foutu. Sans être l’alternative à Cities: Skylines II Metropolis 1998 le futur jeu en accès anticipé de Yesbox Studios dont c’est le premier titre, est un jeu de construction de ville solo en pixel art qui à première vue à l’air fort sympathique. Toutefois, nous n’avons pas encore la date de sortie en early access sur Steam , et on rappelle qu’on saura toujours quand une œuvre vidéoludique y entre, mais jamais si ou quand elle en sortira.