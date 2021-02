Metro se trace la raie

Metro Exodus fait partie des rares jeux à supporter la solution de ray tracing d'Nvidia et 4A Games a décidé de pousser les choses encore plus loin. Le studio bosse sur une nouvelle version du jeu où toute la gestion de la lumière sera à base de ray tracing. Les développeurs en sont tellement fiers que les mots ray tracing sont répétés 27 fois sur le message annonçant le tout Mais 4A Games n'est pas allé jusqu'au bout et cette nouvelle version ne s'appellera Metro Exodus Ray Traced Edition. Il faudra se contenter de Enhanced Edition. Elle sortira cette année sur PC mais aussi sur Xbox Cerise et PS5. Sur XSeX et PS5, le jeu tournera en 44K@60FPS. Au passage 4A en a profité pour coller des textures 4K aux versions console. Sur PC, un GPU Nvidia ou AMD capable de faire du ray tracing sera obligatoire pour lancer le jeu. Pour alléger la charge de travail, la version PC supportera le DLSS 2.0, la solution d'upscaling d'Nvidia. Cette dernière risque d'être de plus en plus présente vu qu'on peut désormais l'intégrer facilement dans l'Unreal Engine 4 Comble du bonheur, cette version améliorée de Metro Exodus sera gratuite pour tous ceux qui ont le jeu de base quelle que soit la plateforme.