Metro Exodus Enhanced Edition entre en gare

4A Games vient d'annoncer que la Enhanced Edition de son Metro Exodus serait disponible le 6 mai sur PC, et offerte à tous les possesseurs de la version d'origine, que ce soit sur Steam ou EGS. Pour rappel, il s'agit d'une version qui va encore plus loin dans le support du ray tracing, et qui nécessitera un GPU RTX 2000/3000 ou Radeon 6000 pour se lancer, les premières bénéficiant même du support de la toute dernière version du DLSS pour profiter des jolis effets de lumière et de reflexion sans trop ravager le framerate. Enfin, si vous voulez voir à quoi ressemblera cette nouvelle version du jeu, Digital Foundry a publié une très longue vidéo qui revient sur tous ses ajouts (et qui donne même l'occasion de se moquer des perfs des cartes ATi à la fin, parce qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes.)