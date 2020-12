Medal of Honor: Above And Beyond, la stratégie de l'échec

En 2016, EA publiait Titanfall 2 une semaine après la sortie de Battlefield 1 et une semaine avant celle de Call of Duty: Infinite Warfare, une stratégie marketing tellement brillante qui a fait que le jeu de Respawn est passé totalement inaperçu. En 2020, rebelotte : EA sort Medal of Hono r : Above And Beyond , le nouveau jeu de Respawn, le 10 Décembre soit le même jour que Cyberpunk 2077.Mais donnons sa chance au produit. Vu l'état de Cyberpunk 2077, on a le temps de se faire Medal Of Honor en attendant que CDPR règle les gros soucis de sont GTA Night City. Sauf que Medal Of Honor a ses propres problèmes. IGN a rencontré pas mal de bugs dans une version preview datant de la semaine dernière et le jeu semble optimisé avec les pieds vu qu'il est question d'un i7-9700K et d'une GeForce GTX 2080 en config recommandée . On notera qu'il a fallu aller sur Reddit pour obtenir cette information vu que ni la page Steam ni la page Oculus Store ne mentionne ce détail . Une fois installé, le jeu prendra près de 172 Go sur votre SSD. Le jeu contient des interviews de vétérans et on imagine qu'elles sont en 4K...