Son double dans la réalité, la McLaren Solus GT , est dorénavant l’objet d’une catégorie à part chez le constructeur, une sorte une Formule 1 avec un toit. Le prix sera sans doute indécent, et chaque client aura forcément une combinaison de course personnalisée, un siège de conduite, un casque etc. mais surtout des cours de pilotage ! Le bestiau a quand même un moteur V10 5,2 litres de 840 chevaux et peut passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes avec une vitesse maximale de 322 Km/h.