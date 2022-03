Matos PC : des nouveautés pour les ultra-riches

Si vous êtes gavés de pognon, que votre maison est construite en parpaings en or massif et qu'en cas de rhume vous vous mouchez dans des billets de 500€, Intel et Nvidia ont pensé à vous. Le premier vient d'annoncer la sortie début avril de son nouveau porte-étendard, le Core i9 12900KS, à savoir un 12900K qui montera jusqu'à 5.5 GHz (5.2 sur tous les cores), soit 2-300 MHz de plus que la version de base, et ce pour la modique somme de 739$, soit 150-200 de plus que le 12900K.Chez Nvidia, on a enfin réussi à accoucher de la GeForce RTX 3090 Ti, qui disposera d'une poignée de CUDA cores et de quelques MHz en plus par rapport à la 3090 de la plèbe. Les premiers tests parlent de gains de 5-7% avec le vent dans le dos par rapport au précédent fleuron, en échange d'une consommation électrique passablement délirante de 450W (350W pour la 3090) qui nécessitera une alimentation plutôt costaude. Mais si vous avez les moyens de sortir les 2249€ demandés pour la carte dans sa version FE , vous avez probablement de quoi rajouter un petit billet de 200 pour une nouvelle alim.