Marvel's Avengers : le GaaS hilarant

Comme tout bon Game as a Service, Marvel's Avengers proposera son lot de micro-transactions. La bonne nouvelle est qu'elles concerneront uniquement les accessoires cosmétiques, tout le contenu additionnel étant gratuit. On pourrait pointer du doigt le fait que des jeux free-to-play comme Warframe ou Path Of Exile proposent exactement la même chose sans nécessiter de payer 60 euros pour le jeu de base mais on a passé ce stade.La mauvaise nouvelle est que pour ceux qui désirent débloquer des merdouilles numériques pour embellir leur super-héros, il faudra un doctorat d'économie pour comprendre le système. Si vous pensez que je plaisante, je vous invite à lire les SIX PAGES décrivant le bousin. TOUT y est : la monnaie forte, la monnaie faible, les quatre niveaux de rareté, les ressources à récolter, les loot boxes, les différents types de marchands, les rotations d'objets quotidiennes et hebdomadaires...Il y a même un système de battle passes (appelés Hero Cards) pour les héros qui seront disponibles après la sortie du jeu et qui seront vendus $10 par héros. Chaque Hero Card comprend 40 tranches de récompenses à débloquer en accomplissant une série de défis et vous pouvez payer pour débloquer plus vite les tranches supérieures. Le pire est que tout cela a du nécessiter un temps fou à développer, temps qui aurait pu être utilisé à améliorer le coeur du jeu qui est loin d'être fantastique si on en croit les retours de la beta ...