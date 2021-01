Mario coussinets et nouvelle Switch

Malgré ce que l’on peut penser, l’année 2020 n’a pas été si mauvaise pour Nintendo . Pandémie ou pas, les jeux proposés ont cartonné et la Switch se vend toujours aussi bien. Et comme l’année fiscale n’est pas encore terminée, Nintendo a prévu un autre portage provenant de la Nintendo Wii U, avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury . Sorti en novembre 2013 sur la console maudite, Mario enfilera de nouveau son costume de chat le 12 février prochain, cette fois-ci accompagné d’une tripotée de nouveaux niveaux dédiés à Bowser.Et pour le coup, ça a l’air d’être plutôt technique, contrairement au jeu de base, clairement orienté multijoueur. On y découvre un Mario fuyant comme mon chat quand il sort de sa litière, et tentant de survivre dans des niveaux où le skill sera grandement bienvenu. Petite chose drôle, on remarque que même Bowser Jr. aidera cette fois-ci le moustachu, dans le but de calmer un peu son père.Côté multijoueur, le titre de Nintendo EAD sera toujours jouable jusqu’à 4 en mode local sur une Switch, mais aussi avec une console par joueur/joueuse, et même en ligne via l’abonnement Nintendo Switch Online . Et au passage, Nintendo rappelle que Mario fête encore ses 35 ans, et que deux nouveaux amiibo viendront décorer nos étagères : Mario Chat et Peach Chat. Comme d’habitude, ce n’est pas obligatoire, mais ça apporte quelques bonus dans le jeu.Et si jamais vous n’avez pas encore de Switch et que vous aimez le rouge et le bleu, un nouveau modèle aux couleurs de la salopette du plombier sortira le 12 février aussi, avec une pochette de transport, le tout pour 300 balles en France. À que ce sera la première fois qu’une Switch ne sera pas tout en noir.