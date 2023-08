Mario change de voix

En écoutant la bande-annonce de Super Mario Bros. Wonder , les Nintendorks se sont rendus que Mario avait changé de voix. Nintendo a fini par confirmer que Charles Martinet a jeté l'éponge. Le doubleur du plombier moustachu (et de son frère) depuis Super Mario 64 (et père de Michael Douglas dans The Game) a passé la main pour devenir un "ambassadeur de la licence". Quant au nouveau doubleur, il faudra attendre la sortie de Super Mario Bros. Wonder pour connaitre son nom. Et si vous vous dites "De quoi ? ils enregistrent des nouvelles voix ? Je croyais qu'ils réutilisaient les mêmes depuis la N64", vous n'êtes pas seul.