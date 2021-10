Marcus Lehto trouve refuge chez EA

Le nom de Marcus Lehto ne vous est pas forcément familier, mais le bonhomme n'est pas non plus un illustre inconnu puisqu'il a officié pendant plus de 15 ans chez Bungie, notamment à des postes de directeur créatif et artistique sur les premiers Halo. Il y a quelques années, il avait fondé la boite V1 Interactive dont le premier (et seul) jeu, Disintegration, a été un incroyable flop, oublié avant même sa sortie à l'été 2020, et dont les serveurs ont été coupés quelques mois à peine après celle-ci. Le jeu n'existe même pas dans la BDD de Factor, c'est vous dire. Heureusement pour lui, le gars Marcus n'aura finalement pas eu à errer dans le désert trop longtemps, puisqu' il vient d'annoncer avoir signé pour un poste de game director chez Electronic Arts au sein d'un nouveau studio basé à Seattle qui, une fois qu'il aura ouvert ses portes, travaillera sur des jeux à la première personne.