Manor Lords, ce sont les youtubeurs qui en parlent le mieux

Pourquoi ne vous a-t-on pas encore parlé de Manor Lords ? J'avoue, je ne sais pas. Sans doute parce que les jeux indés de construction médiévale semi-réaliste en milieu hostile se suivent et se ressemblent. Et qu'après Banished il y a quelques années et Furthest Frontier il y a peu, on pensait que le genre était déjà assez représenté.Pourtant ce premier jeu de Slavic Magic a surpris bien du monde par ses mécaniques et son attention du détail, à commencer par les youtubeurs qui ont pu le tester. Du coup, quoi de mieux qu'un pot pourri de réactions à chaud pour illustrer le jeu, et nous voilà avec une rapide présentation en vidéo des forces mais aussi des bugs de Manor Lords.Aucune date de sortie pour le moment mais on nous promet un passage en early access pour bientôt pour ce jeu exclusivement PC.