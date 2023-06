Mamie écrase les Proton

Durant la conf' WWDC, Apple a annoncé un nouvel outil appelé le Game Porting Toolkit. Il permet de voir comment son jeu tourne sur un Mac avant de faire un portage complet. Pour cela, Apple a utilisé une version modifié de CrossOver (elle-même fondée sur Wine) qui transcrit les appels DX12 en appels Metal. Combiné à Rosetta, cela permet donc de faire tourner des jeux Windows sur son mac avec puces M1 et M2.En clair, Apple a recréé l'équivalent du Proton de Valve pour mac. Le résultat est plutôt impressionnant vu toutes les couches d'abstraction utilisés. Niveau performances, les puces M1/M2 de base ont un peu de mal mais les versions Pro/Max permettent de jouer sans soucis en 1080p. La communauté Mac s'en donne à coeur joie . A noter qu'il ne s'agit pas d'un truc plug'n play comme Proton. Il faut télécharger des choses et taper des lignes de commande . Peut-être que le tout poussera les devs à créer des portages natifs de leurs jeux. Après tout, Unity et Unreal 5 supportent Apple Silicon en natif.