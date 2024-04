[MAJ] Star Wars Outlaws : l'annonce du trailer

C'est via un petit tweet de la Star Wars Company qu'on apprend qu'on va avoir la grande révélation du trailer de l'histoire de Star Wars Outlaws en gestation chez Massive Entertainement et qui avait fait une belle sortie au Xbox Showcase de juin dernier . Rendez-vous donc ce mardi 9 avril à 18h pour voir si le jeu posséde un background aussi proche des premiers volets de la licence que son style graphique le laisse à penser.MAJ : ajout du trailer en question. C'est pas fifou et ça ne dévoile rien du jeu si ce n'est une certaine diversité.