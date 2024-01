[MAJ] Rockstar ne manque pas d'R

Quand les avocats de Take-Two Interactive ne sont pas occupés à faire tomber des mods, ils s'attaquent aux autres studios. Après avoir fait tomber le copyright de It Takes Two en 2021, Take-Two cherche maintenant des noises à Remedy dont le nouveau logo serait trop similaire à celui de Rockstar. Par trop similaire comprenez "ils ont tout les deux un R dedans".Le tout ne devrait pas finir au tribunal vu qu'en théorie Take-Two et Remedy sont potes : Remedy développe un remake de Max Payne 1 & 2 qui sera publié par Rockstar Games vu que l'éditeur détient la licence. Espérons pour Remedy que Rolls Royce ne vienne pas mettre son grain de sel. C'est quand même des sacré hypocrites chez Take-Two : les GTA sont remplis de choses copiées sans vergogne sur le monde réel (voitures, batiments, gens, flingues...) et souvent sans demander la permission. Fausse alerte . Remedy et Take-Two ont réglé le problème à l'amiable l'année dernière.