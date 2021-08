[MAJ] Nouveau reboot : Saints Row

Comme prévu, la soirée d'ouverture de la Gamescom a été l'occasion de découvrir le reboot de Saints Row baptisé tout simplement Saints Row histoire de pourrir notre base de données. Le jeu se situera dans une version fictive de Las Vegas appelée Santo Ileso et on contrôlera une version Gen Z du boss des 3rd Street Saints accompagné par une bande d'adulescents bien propres sur eux. Il s'agira d'une toute nouvelle équipe et d'une toute nouvelle histoire.Après le délire super-héros du 4, la licence revient à ses débuts avec trois factions à affronter et un armement vaguement réaliste. Le jeu semble s'être calmé sur le contenu vulgaire mais devrait toujours proposer un gros défouloir avec des explosions dans tous les sens, les inspirations mentionnées étant John Wick, Baby Driver et Hobbs & Shaw. En plus des voitures, il sera question de conduire tout plein de véhicules : avions, hoverboards, motos... Il y aura même des wingsuits. Tout le jeu sera jouable en co-op et il y aura du cross-play entre consoles du même constructeur. Saints Row sortira le 25 février 2022 sur PS4/5, XO/Xbox Cerises et EGS. La première bande-annonce ne contient pas une once de gameplay mais on a quelques screenshots à se mettre sous la dent.histoire de fêter cette annonce, Saints Row: The Third Remastered est offert sur l'Epic Games Store